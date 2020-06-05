Стало известно об оправдании застреливших екатеринбуржца бойцов Росгвардии

Проверка по факту гибели 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого бойцы Росгвардии застрелили во время штурма его квартиры, не выявит нарушений в их действиях, заявил источник, близкий к расследованию инцидента.

По его словам, у СК изначально не было претензий к бойцам СОБРа. Следователи посчитали оправданным применение спецсил, поскольку Таушанков, подозреваемый в грабеже (похитил в магазине обои) и разбое (во время драки с охранником магазина и полицейским достал нож и, угрожая им, забрал похищенное), а также в насилии в отношении представителя власти (размахивал ножом и распылил газовый баллончик в полицейского), не открывал дверь и не отвечал на звонки. В квартире находился его отец, и у силовиков возникло подозрение, что Таушанков мог его убить.

Правомерным признается и применение бойцами СОБРа оружия в ответ на стрельбу Таушанкова из страйкбольного автомата.

«Стреляли в него без преград. Сомнений в правильности действий СОБРа нет», – сообщил источник Ura.ru в силовых структурах.

Комментарии официальных представителей Росгвардии в Свердловской области получить не удалось. Между тем сотрудник одного из смежных подразделений, знающий бойцов СОБРа, участвовавших в операции, заявил, что никто из росгвардейцев не стал бы намеренно убивать человека. «В регионе проходят десятки подобных операций, и обычно все обходится без стрельбы. Видимо, он (Таушанков) совершил очень неразумный поступок, раз парни применили оружие», – рассказал боец.

Напомним, 2 июня в Екатеринбурге бойцы СОБР застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, укравшего в строительном магазине четыре рулона обоев. Трагедия произошла во время штурма его квартиры после того, как Таушанков прыснул в лицо полицейскому из газового баллончика. В случившемся разбираются следователи и руководство Росгвардии.