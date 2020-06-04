Вирусолог сравнил эффективность шведских противоэпидемических мер с российскими

Шведские противоэпидемические меры оказались неэффективными, в отличие от российских, которые не были избыточными и не допустили высокую смертность, заявил газете ВЗГЛЯД ученый-вирусолог, академик РАН, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что принятые властями меры могли бы быть более эффективными, благодаря чему удалось бы сохранить жизни многих людей. Ранее он отмечал, что в первую очередь следовало бы защитить пожилых, а не надеться на выработку коллективного иммунитета.

«Любопытны высказывания главного шведского эпидемиолога, который утверждает, что все в Швеции делалось правильно. Хотя там подскочила смертность. И в данном случае, конечно, более эффективными оказались сверхмеры, нежели их полное отсутствие как в Швеции. Считаю, что вся проблема в том, что это первая такая крупная пандемия в 21 веке, и до сих пор неизвестно, чего еще ждать дальше», – говорит Ершов.

Вирусолог надеется, что на примере Швеции все увидели, как делать не стоит. По его мнению, совершенно ясно: чтобы снизить заболеваемость и смертность, надо обязательно принимать экстренные меры защиты. Особенно в борьбе с болезнью, которая на данный момент недостаточно изучена.

Он также подчеркивает, что даже в тех случаях, когда заболевание уже хорошо знакомо, обязательно необходимо использовать известные меры защиты населения. Например, в ежегодные сезоны гриппа населению рекомендуют делать противогриппозные прививки и соблюдать все правила санитарии и гигиены.

«По эффективности мер вообще я выделяю два крайних варианта: первый – китайский и корейский, где все было достаточно жестко, второй – итальянский и американский, где наблюдается высокая заболеваемость и смертность. А у нас, скорее, третий вариант — средний, когда заболеваемость была невысокой, правда, сейчас подтянулась, а смертность была и осталась низкой», – объясняет Ершов.

Вирусолог также отмечает, что жизнь уже доказала, что российские противоэпидемические меры защиты от коронавируса оказались намного эффективнее, чем их шведское отсутствие.

«Конечно, в России период эпидемии пока не закончился, хотя постепенно интенсивные меры защиты ослабляются. Но здесь мы видим неоднозначную ситуацию, ведь вирус все еще достаточно активен, а на самоизоляции люди сидеть уже устали, и психологически, и физически. Отсюда, кстати, и нарушения режима», – подытожил Ершов.

Ранее стало известно, что власти Швеции решили сделать систему тестирования на коронавирусную инфекцию совершенно бесплатной для всех граждан, у кого есть симптомы заболевания.