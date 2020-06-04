Российский рынок акций падением отреагировал на обвал акций «Норникеля»

Российский рынок акций в четверг опустился на 2,3-3,4% по основным биржевым индексам на фоне обвала акций «Норникеля» после ЧП в Норильске более чем на 8%.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 2,29%, до 2766,26 пункта, индекс РТС – на 3,42%, до 1257,31 пункта, передает РИА «Новости».

Акции «Норникеля» (-8,4%) обновили минимум с 23 апреля, в течение дня на фоне аварии на ТЭЦ-3 они упали на 9,6%, до 19,738 тыс. рублей.

«Норникель» по итогам торгов в четверг выбыл из топ-5 по капитализации российского рынка, вперед вырвался «Новатэк».

Топ-5 по рыночной капитализации российского рынка акций сейчас выглядит следующим образом: Сбербанк (4,79 трлн рублей), Газпром (4,77 трлн), «Роснефть» (4,13 трлн), «Лукойл» (3,76 трлн) и «Новатэк» (3,24 трлн рублей).

Однако по мнению аналитиков, биржевой рынок, возможно, слишком негативно оценил значение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске для акций «Норникеля». Эксперты отмечают, что после нормализации обстановки спекулянты начнут скупать акции снова.

«Акции «Норникеля» могут быстро вернуться к предыдущим уровням, когда ситуация в целом на рынке стабилизируется. При техногенных катастрофах любые акции падают в коротких промежутках, затем, как правило, возвращаются на уровни, которые предшествовали событиям», – считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

«По нашему мнению, падение бумаг является классической спекуляцией. Операция по ликвидации аварии не скажется на финансовом положении компании. Возможные отставки и увольнения на ключевом менеджменте не отразятся. Мы закладываем возвращение акций «Норникеля» к 21 тыс. 450 рублям на горизонте следующей недели. От текущих значений прирост котировок составит от 6%», – полагает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Тема защиты окружающей среды сейчас играет очень важную роль в политической повестке. ... А это значит, что тема будет муссироваться в СМИ долго, «Норникель» будут обвинять и пытаться присудить ему штрафы», – высказал свое мнение главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

После аварии на ТЭЦ-3 в Норильске один из совладельцев компании «Норникель», которой принадлежит ТЭЦ, Владимир Потанин потерял 1,6 млрд долларов.

Росприроднадзор не исключил, что ущерб от аварии в Норильске составит сотни миллиардов рублей.

Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».