Оползень унес в море норвежский поселок

Дома на мысе Кракнесет на севере Норвегии снес в море оползень шириной 600 метров, видео появилось в Сети.

По данным портала The Local, пострадавших при ЧП нет. Местные жители успели эвакуироваться еще до начала стихийного бедствия, однако некоторых пришлось увозить с мыса при помощи вертолета. Всего в море унесло восемь домов, передает РИА «Новости».

На кадрах заметно, что в поселке осталась собака. Животное, по словам полицейских, смогло выбраться и доплыть до берега.

Власти предупреждают, что сейсмическая активность, спровоцировавшая масштабный оползень, продлится еще несколько дней.

В марте оползень сошел в центре Нижнего Новгорода.