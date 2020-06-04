Общественных наблюдателей на голосовании по Конституции обеспечат средствами защиты

Общественные наблюдатели, которые будут работать 1 июля на голосовании по внесению поправок в Конституцию, получат необходимые средства индивидуальной защиты, а также возможность пройти тест на коронавирус, заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Григорьев заявил в ходе расширенного заседания, что «все наши наблюдатели, ровно так же, как и члены комиссий по голосованию, они получат необходимые средства индивидуальной защиты», передает ИА Regnum.

Он пояснил, что «это будут перчатки, это будут маски, у них будет возможность пользоваться санитайзерами».

В список необходимых защитных материалов будут входить и такие средства, как одноразовые маски, дезинфицирующие коврики на входе, проверка температуры всех лиц, находящихся в помещении.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Позже ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.