Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Верховная рада Украины на заседании освободила от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Соответствующее решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Вместо Пристайко назначена Ольга Стефанишина, которая ранее занимала должность директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Также накануне замглавы фракции «Слуга народа» в Раде Евгения Кравчук сообщила, что Пристайко станет послом Украины в Великобритании.