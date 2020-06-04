Помпео провел закрытую встречу с китайскими диссидентами

В канун 31-й годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года госсекретарь США Майк Помпео встретился китайскими диссидентами – участниками выступлений, бежавших в Соединенные Штаты.

Встреча прошла в штаб-квартире Госдепа в закрытом режиме, ее детали и содержание беседы не разглашаются, передает «Интерфакс».

При этом в заявлении американского внешнеполитического ведомства по случаю годовщины говорится: «Мы скорбим о жертвах 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который продолжает стремиться к созданию правительства, защищающего права человека, основные свободы и основополагающее человеческое достоинство».

События 1989 года связаны с массовыми выступлениями в Пекине с требованием политических свобод на фоне проводимой в то время экономической реформы, предусматривавшей внедрение рыночных механизмов. Власти страны говорили о выступлениях как попытке контрреволюционного мятежа и использовали армейские подразделения для их подавления.

Отмечается, что после этой встречи западные СМИ провели аналогию событий на площади с заявлением американского лидера Дональда Трампа о готовности использовать армию для подавления массовых выступлений в стране в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

Напомним, Пентагон не поддержал предложение президента США Дональда Трампа использовать против демонстрантов закон 1807 года о подавлении восстаний военными.

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