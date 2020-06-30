В ОПРФ раскритиковали заявление движения «Голос» о голосовании по Конституции

Движение «Голос», разместившее предварительное заявление о голосовании по поправкам к Конституции, неверно интерпретировало требования законодательства к процедуре общероссийского голосования, заявил руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в Общественной палате.

«Я смотрю их предварительное заявление и не могу не прокомментировать. Например, пункт, который они назвали грубым превышением полномочий избирательных комиссий. В этом они выступают против многодневного голосования, которое стало одной из основных мер, которая защищает здоровье наших граждан», – заявил Григорьев, передает Regnum.

При этом в организации путают принципы избирательного законодательства, связанного с выборами, и особенностями российского законодательства, связанного с общероссийским голосованием, указал он.

«Путают в том числе здесь и придомовое голосование и надомное», – отметил Григорьев.

«В следующем пункте они говорят, что видят принуждения к голосованию. Но обилие фейков в этой сфере не вызывает сомнения. Буквально недавно мы обсуждали случай в Магадане, когда это образование «Голос» и в социальных сетях в том числе активно распространяли информацию, что одно из частных предприятий якобы призывает и даже оказывает давление на своих сотрудников по участию в голосовании. Потом, как это часто бывает, выяснилось, что такая организация не работает фактически уже пять лет. И таких примеров, кстати, много», – отметил он.

Ранее сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

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