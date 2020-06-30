В ОПРФ раскритиковали заявление движения «Голос» о голосовании по Конституции

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30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              В ОПРФ раскритиковали заявление движения «Голос» о голосовании по Конституции

              30 июня 2020, 18:22

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              Движение «Голос», разместившее предварительное заявление о голосовании по поправкам к Конституции, неверно интерпретировало требования законодательства к процедуре общероссийского голосования, заявил руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в Общественной палате.

              «Я смотрю их предварительное заявление и не могу не прокомментировать. Например, пункт, который они назвали грубым превышением полномочий избирательных комиссий. В этом они выступают против многодневного голосования, которое стало одной из основных мер, которая защищает здоровье наших граждан», – заявил Григорьев, передает Regnum.

              При этом в организации путают принципы избирательного законодательства, связанного с выборами, и особенностями российского законодательства, связанного с общероссийским голосованием, указал он.

              «Путают в том числе здесь и придомовое голосование и надомное», – отметил Григорьев.

              «В следующем пункте они говорят, что видят принуждения к голосованию. Но обилие фейков в этой сфере не вызывает сомнения. Буквально недавно мы обсуждали случай в Магадане, когда это образование «Голос» и в социальных сетях в том числе активно распространяли информацию, что одно из частных предприятий якобы призывает и даже оказывает давление на своих сотрудников по участию в голосовании. Потом, как это часто бывает, выяснилось, что такая организация не работает фактически уже пять лет. И таких примеров, кстати, много», – отметил он.

              Ранее сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

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