Эксперт назвал источники фейков по голосованию о поправках к Конституции

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В Общественной палате прошел пресс-брифинг из ситуационного центра по наблюдению за голосованием. С 25 июня по 1 июля в регионах страны проходит референдум по поправкам в Конституцию. Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал масштабное мероприятие. В эти дни имеют место фейковые сообщения о нарушениях в ходе общероссийского голосования. Брод рассказал, как они появляются и транслируются.

Эксперт признал, что за последние годы повысился уровень общественного наблюдения за избирательными процессами, передает «Федерал Пресс».

«Вместе с тем с глубоким сожалением вижу, что некоторые коллеги по цеху не могут похвастаться ростом мастерства, а более того – деградируют. Речь идет прежде всего о так называемом движении «Голос», – заявил спикер.

Правозащитники провели анализ статистики сообщений движения «Голос» за период с 2018 года. За это время в стране прошли выборы президента, каждый год проходят региональные выборы. На «Карте нарушений» на выборах главы государства 2018 года «Голос» опубликовал 1526 сообщений, еще 865 сообщений появилось в ходе региональных кампаний. В 2019 году появилось 2011 сообщений. За время голосования 2020 года на карте можно увидеть 1350 сообщений.

В ходе общественных проверок выясняется, что большая часть этих сообщений «Голоса» не подтверждается. Так, на выборах президента 78% сообщений оказались недостоверными, на региональных выборах – 72%. В рамках выборных кампаний 2019 года количество фейков достигло 81 процентов. Однако лидером по количеству недостоверных сообщений является текущее голосование. Эксперты выявили среди сообщений наблюдателей 92 процента фейков.

«В чем причина роста фейков, поставляемых «Голосом»? Ответ прост. Качество избирательных процессов растет, доверие к ним со стороны общества повышается. Поэтому организация «Голос» и заполняет пространство непроверенной и сфабрикованной информацией. «Голос» руководствуется принципом, что любое сообщение негативного характера, поступающее на «Карту», трактуется как нарушение и сразу же размещается без всякой проверки», – отметил Брод.

Российские и зарубежные эксперты, говорит спикер, неоднократно уличали «Голос» в необъективности. Однако организация не удаляет фейки и не публикует опровержений. В самом «Голосе» объясняют это невозможностью удалить опубликованные сообщения с карты. Как выяснилось, сервер «Карты нарушений» находится в США. В связи с этим возникают подозрения о том, что так называемые нарушения были заказаны из-за рубежа.

«Качество избирательных процессов растет, доверие к ним со стороны общества повышается. Поэтому организация «Голос» и заполняет пространство непроверенной и сфабрикованной информацией. «Голос» руководствуется принципом, что любое сообщение негативного характера, поступающее на «Карту», трактуется как нарушение и сразу же размещается без всякой проверки», – рассказал эксперт.

Альтернативой «Голосу» может быть ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Прежде чем определить статус сообщения, его оценку доверяют юристам и экспертам. Отметим, что НОМ называет свою карту – картой сообщений, а не нарушений, так как каждое из них должно пройти строгий контроль.

В 2020 году на карту НОМ поступило 35169 сообщений. Только 354 из них авторы называют возможными нарушениями. После проверки оказалось, что 111 из них вообще не являются нарушениями по положению об общероссийском голосовании. 144 – незначительные нарушения, которые были исправлены избирательной комиссией по требованию наблюдателей. 71 – фейковые сообщения. Только 28 оказались реальными нарушениями. Было зафиксировано двойное голосование по доверенности. Человек решил отдать голос на участке и в ходе электронного голосования. Также имел место вброс в переносную урну. Ее опечатали, бюллетень аннулирован и не будет учтен при подсчете.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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