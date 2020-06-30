В Поисковом движении России назвали символичными слова Путина у Ржевского мемориала

Глава Поискового движения России Елена Цунаева заявила, что слова президента Владимира Путина с площади Ржевского мемориала Советскому солдату, обращенные к россиянам, символичны.

«Этот мемориал создан на средства народных пожертвований. Он – дань памяти и уважения тем, кто ценою своих жизней остановил врага на пути в Москву в сложный начальный период Великой Отечественной войны. И это особенное место для поисковиков всей нашей страны – ежегодно добровольцы со всей России приезжают на места боев подо Ржевом искать павших земляков в надежде восстановить их имена. То, что сказал президент, находит отклик в сердце и мыслях каждого гражданина. Мы и правда голосуем не просто за поправки, мы отдаем свой голос за наше будущее», – приводятся слова Цунаевой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Цунаева обратила внимание также на активность наблюдателей за ходом голосования.

«Голосование по поправкам не только выражение нашего ответственного отношения к ценностям нашего общества. 500 тыс. человек принимают активное участие в процессе как наблюдатели. Завтра основной день голосования. День, когда мы можем решить принимаем ли мы поправки. День, когда голос каждого важен, голос каждого решает судьбу нашей страны», – заключила она.

Во вторник Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Российский лидер признался, что ему очень понравился Ржевский мемориал.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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