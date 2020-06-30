Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

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30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:31  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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              Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

                 30 июня 2020, 13:21
              Фото: Tolga Akmen/ZUMA/ТАСС
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Канадская цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление о защите от кредиторов и сократила почти всех сотрудников, пишут СМИ.

              Долг предприятия составляет порядка 1,5 млрд долларов, из-за пандемии компании пришлось остановить работу над всеми шоу, пишет Forbes.

              Всего было уволено порядка 3 тыс. 480 человек.

              «Последние 36 лет Cirque du Soleil была весьма успешной и прибыльной организацией. Однако, учитывая отсутствие доходов, в связи с вынужденной остановкой всех наших шоу из-за COVID-19, менеджмент должен был действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», – сказал президент Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламар.

              Ламар заявил в СМИ, что реструктуризация поможет уменьшить сумму долговой нагрузки до 250 млн долларов.

              Из-за тяжелого финансового положения Cirque du Soleil приостановила работу над 44 постановками.

              В компании рассчитывают, что владельцы предприятия вложат 300 млн долларов в реструктуризированный бизнес для его нового успешного запуска. 15 млн долларов планируется потратить на создание фонда поддержки уволенных работников.

              Также Cirque du Soleil намерена снова нанять большую часть уволенных сотрудников после восстановления.

              Ранее американская компания по добыче нефти Chesapeake Energy подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности.

              Cirque du Soleil – канадская компания, работающая в сфере развлечений, определяющая свою деятельность как «художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений». Была основана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа и базируется в Монреале (Канада).

              Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. Считается, что он вдохнул новую жизнь в цирковое искусство. В штате компании числились более 4 тыс. человек, работающих в разных труппах, что позволяло давать представления в разных городах одновременно. 


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