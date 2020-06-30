Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление о защите от кредиторов и сократила почти всех сотрудников, пишут СМИ.

Долг предприятия составляет порядка 1,5 млрд долларов, из-за пандемии компании пришлось остановить работу над всеми шоу, пишет Forbes.

Всего было уволено порядка 3 тыс. 480 человек.

«Последние 36 лет Cirque du Soleil была весьма успешной и прибыльной организацией. Однако, учитывая отсутствие доходов, в связи с вынужденной остановкой всех наших шоу из-за COVID-19, менеджмент должен был действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», – сказал президент Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламар.

Ламар заявил в СМИ, что реструктуризация поможет уменьшить сумму долговой нагрузки до 250 млн долларов.

Из-за тяжелого финансового положения Cirque du Soleil приостановила работу над 44 постановками.

В компании рассчитывают, что владельцы предприятия вложат 300 млн долларов в реструктуризированный бизнес для его нового успешного запуска. 15 млн долларов планируется потратить на создание фонда поддержки уволенных работников.

Также Cirque du Soleil намерена снова нанять большую часть уволенных сотрудников после восстановления.

Ранее американская компания по добыче нефти Chesapeake Energy подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности.

Cirque du Soleil – канадская компания, работающая в сфере развлечений, определяющая свою деятельность как «художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений». Была основана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа и базируется в Монреале (Канада).

Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. Считается, что он вдохнул новую жизнь в цирковое искусство. В штате компании числились более 4 тыс. человек, работающих в разных труппах, что позволяло давать представления в разных городах одновременно.