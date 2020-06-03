В США собрались представить новые санкции против «Северного потока – 2»

Американские сенаторы собираются представить законопроект, который расширит санкции против газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg.

Утверждается, что эти санкции затронут страховые компании, которые связаны с проектом. Один из инициаторов проекта санкций – сенатор Тед Круз, который считает газопровод «критической угрозой национальной безопасности США», передает ТАСС.

Отметим, что Круз – автор санкций, уже действующих против газопровода, которые в декабре позволили заморозить его строительство.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности Теда Круза и о том, почему он выступает стольярым противником российского газопровода.

Напомним, американский посол в ФРГ Ричард Гренелл говорил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2». МИД Германии назвал эти разговоры несвоевременными, а Россия заверила, что США не смогут остановить строительство газопровода.