Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

«Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск», – сообщила ТАСС представитель суда.

Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Хорошевский суд планировал рассмотреть вопрос о заочном аресте Лиллевяли 2 июня, но заседание было перенесено на 5 июня для предоставления следствию дополнительных документов.

Предприятие «Ликомп холдинг» было основано в 1995 году, компания занималась выпуском продукции под брендом «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом.

В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже.