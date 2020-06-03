Ворона напала на женщин в Тбилиси

Пять женщин обратились за помощью в больницы Тбилиси после нападения вороны на одной из центральных улиц города – Костава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

«У них легкие повреждения, оказана соответствующая медицинская помощь», – заявили врачи.

Директор тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе предположил, что ворона защищала выпавшего из гнезда птенца.

«Никакой мистики», – сказал он в связи с тем, что в социальных сетях стали появляться различные версии происходящего.