ВВС Британии в Литве подняли в небо истребители из-за российского Ил–20

Британские ВВС подняли в небо базирующиеся в Литве истребители из-за российского самолета Ил–20 над Балтийским морем, сообщили Королевские военно-воздушные силы Великобритании.

Истребители Typhoon находятся в Литве с мая в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, передает ТАСС.

Британская сторона заявила, что 2 июня самолеты «выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина».

Речь идет о «российском самолете радиоэлектронной разведки Ил–20».

Напомним, Минобороны России предложило НАТО заключить соглашение по сближению самолетов и кораблей.