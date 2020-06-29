Волочкова стала оправдываться за скандал в закрытом на карантин селе

Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что не знала о карантине в селе Дивеево, ей об этом якобы никто не сообщил и не препятствовал ее передвижениям. Она также заявила, что не подписывала протоколов о правонарушении.

«Я откуда должна была знать, что село закрыто? Как закрыто, если монастырь открыт, множество людей там находится, открыты храмы, где идут службы? Если у вас закрыто Дивеево, закройте храмы на замок. Почему меня там не остановили?.. Меня никто не останавливал, мне люди говорили, что кто-то из Омска прилетел, кто-то из Благовещенска», – передает ее слова РИА «Новости».

Она заявила, что «никаких протоколов не подписывала».

Ранее сообщалось, что Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

В Сети было опубликовано видео конфликта Волочковой с представителями власти и полиции. Она угрожала им своими связями, оскорбляла, нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство, а место работы охарактеризовала как «Прима-балерина всея Руси».

При этом Волочкова заявила, что все правила были соблюдены, так как машину она оставила у КПП, а в село попала через лес.

«И я шла пешком, пешком по лесу! По лесу!… Если вы хотите, чтобы я сказала правду, как она есть. Вот оно так и будет», – заявила она.

Ее оштрафовали.

В конце апреля у 76 человек на территории монастыря был выявлен коронавирус, монастырь и село закрыли на карантин.