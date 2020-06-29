Стало известно, когда состоится Всероссийская перепись населения

Всероссийская перепись населения, которую планировалось провести в октябре 2020 года, но перенесли из-за вспышки коронавируса, состоится в апреле 2021 года, сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Постановление правительства России подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», – приводит его слова ТАСС.

Малков отметил, что для ведомства это «вполне комфортный срок». Росстат подготовится к переписи «хорошо и качественно», сможет «провести необходимую информационную кампанию» и «спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись».

Напомним, в начале апреля Росстат выступил за перенос проведения Всероссийской переписи населения в связи с коронавирусом.