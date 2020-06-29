Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

Правоохранительные органы проверят сообщения о том, что проживающая в Израиле россиянка якобы три раза проголосовала по поправкам в Конституцию, заявил посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.

«Я думаю, правоохранительные органы проверят эту информацию и Центральная избирательная комиссия России, состоящая из весьма опытных квалифицированных людей, также сумеет разобраться со всеми подобными эпизодами, правдивы они или не правдивы», – сказал Чуров, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что международный опыт показывает: «Дистанционное голосование весьма надежная система». «По мне, так это сказка и подготовленная провокация. Я много лет занимался и занимаюсь дистанционными методами голосования. Они содержат, особенно электронное голосование, меньше рисков, чем голосование по почте», – отметил посол по особым поручениям.

Ранее жительница Израиля, гражданка РФ Яэль Ильински сообщила, что якобы смогла проголосовать трижды: в электронном виде, а также в посольстве России и Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме этого, по ее словам, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уже предупредила, что россиянке грозит уголовное преследование по российским законам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки некоторых граждан России проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз можно сравнить с «аттракционом фантастической жадности».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.