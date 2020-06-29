Трамп решил придумать новое прозвище для «страдающего маразмом» Байдена

Президент США Дональд Трамп дал задание придумать новое прозвище своему конкуренту на президентских выборах 2020 года Джо Байдену.

По информации издания Axios, команда Трампа решила, что прозвище «сонный Джо» не работает на антирейтинг Байдена, как это было с «нечестной Хиллари [Клинтон]».

Отмечается, что новая цель президента – закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом.

До этого Трамп уже отказался в своем Twitter от прозвища «сонный Джо» в пользу «коррумпированный».

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10%.

Напомним, 2 июня президент США Дональд Трамп заявил о неспособности Байдена победить анархистов, грабителей и погромщиков.

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