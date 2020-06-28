Гаспарян разоблачил подписантов «открытого письма наблюдателей»

Открытое письмо «наблюдателей» о проблемах с правилами голосования, о котором заявил недавно блогер Алексей Навальный, в действительности подписал всего один реальный наблюдатель, который на УИКе был считанные минуты, заявил политолог Армен Гаспарян.

Навальный заявил, что открытое письмо о том, почему правила голосования по поправкам якобы не позволяют достоверно установить результаты, подписали более двух десятков координаторов наблюдения и наблюдателей. Политолог Армен Гаспарян, однако, заявил, что среди подписантов заявления против голосования всего лишь один наблюдатель, да и тот был на УИКе считанные минуты.

Об этом Гаспарян рассказал на своем YouTube-канале.

Кроме того, один из подписантов заявления об Общероссийском голосовании оказался расистом – запись об этом появилась в Telegram-канале «Позорный полк».

Речь идет о Вадиме Козловиче, против которого в 2015 году Кузьминская прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ст. 282 УК «возбуждение национальной ненависти». Дело было инициировано по заявлению жителей района.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

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