Губернатор Ямала проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал по поправкам в Конституцию в Салехарде, сообщила эксперт пресс-службы главы Ямала Эльвира Ниязова.

«Прошу всех найти время [чтобы проголосовать], есть еще несколько дней, выходные – сегодня и завтра, в среду будет выходной день, поэтому времени предостаточно, чтобы ответственно подойти к этому событию», передает слова Артюхова URA.ru.

Губернатор отметил, что все меры безопасности были соблюдены, а голосующие выдерживали социальную дистанцию.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

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