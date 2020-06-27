Партия «Зеленая альтернатива» объяснила необходимость голосования за поправки в Конституцию

Новые поправки в Конституцию направлены на улучшение экологии и призваны ввести ответственность за сохранение окружающей среды, говорится в заявлении партии «Зеленая альтернатива», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас одной их самых обсуждаемых и важных тем является голосование за поправки в главный закон страны. Нас, как экологов, в первую очередь, волнует природоохранная составляющая всего этого государственного явления. И вот объективные причины, по которым мы поддерживаем предложенные изменения в Конституцию», – говорится в заявлении политиков.

В партии указывают, что 42-я статья Конституции на сегодня объективно не работает, так как нет распределения ответственных лиц за ее соблюдение. Эта статья гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».

«Однако, как показала практика, это красиво сформулированные слова, которые на деле не приносят никакой пользы обществу и экологии. Такое положение дел связано с тем, что нет четкого распределения ответственностей между органами и конкретными лицами на самом высшем законодательном уровне. Та или иная проблема с окружающей средой выносит наружу уже привычную народу бюрократическую волокиту, когда чиновники отправляют людей из одного ведомства в другое, пытаясь снять с себя ответственность за решение этой проблемы», – поясняют в партии.

«Новые же поправки в Конституцию выводят подход к обеспечению граждан здоровой экологией и осведомленностью о ее состоянии на принципиально иной уровень. Если эти поправки будут приняты, у политиков на местах из тех или иных ведомств появится вполне конкретная зона ответственности, которая не позволит перекладывать свой функционал на кого-то иного. И за каждое такое «перекладывание» они будут нести уголовную ответственность. С нынешним состоянием здоровья нашего общего дома вышеописанная «перекройка» конституционных основ крайне важна», – подчеркивают в «Зеленой альтернативе».

Кроме того, в партии отмечается еще один важный аспект конституционных поправок – экологическое просвещение россиян. «Ни в одной стране мира невозможно построить «экологически мыслящее» общество, ограничившись одной федеральной программой «Экология», которая никак не затрагивает систему образования», – считают в партии.

«В России следует учить молодое поколение бережно относиться к собственному дому с самого раннего детства. Помимо этого, нужно развивать так называемое «техническое» направление экообразования в высших учебных заведениях, где студентам будут рассказывать о техногенном воздействии на окружающую среду. Для освещения экологических проблем в прессе необходимо создать тренд привлечения большего количества экспертов, чтобы «открывать глаза» народу, а не просто нагнетать страх перед неопределенным будущим», – подчеркивают политики.

«Зеленая альтернатива» полагает, что «экологическое образование должно стать неотъемлемой частью не только школьного воспитания, но и социального просвещения. Только таким путем можно уйти от модели общества паразитического потребления к осознанному. В этой связи факт того, что образовательный аспект экологической повестки нашел свое место в поправках к Конституции – крайне важный шаг в сторону позитивного зеленого будущего».

«Именно поэтому «Зеленая Альтернатива» однозначно идет голосовать за поправки в Конституцию ради нашей матери-природы», – заключили в партии.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД