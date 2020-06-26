По уголовному делу Абызова заочно арестовали двух новых фигурантов

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26 июня, пятница | Последнее обновление — 16:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко заявил о необходимости внести изменения в конституцию Белоруссии
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Как выглядит дистанционное управление Украиной
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...
Тайная память и тайная скорбь
Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен
Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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Как бренды меняются из-за расизма
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В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы
24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшейПодробности...
Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19
Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любителиПодробности...
В России и мире прошла акция «Свеча памяти»
Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»Подробности...
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