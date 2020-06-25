Вдова сына Хрущева опровергла обстоятельства смерти супруга

Сведения о гибели Сергея Хрущева от огнестрельного ранения в голову не соответствуют действительности, заявила его вдова Валентина Голенко.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», – заявила Голенко РИА «Новости».

Сведения о гибели супруга она назвала инсинуациями.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер 18 июня в США, где он проживал с 1991 года.

Позже СМИ со ссылкой на местную полицию сообщили, что Сергей Хрущев якобы умер от огнестрельного ранения в голову.