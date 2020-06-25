Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Верховный суд Европейского союза отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям, введенным в 2014 году в связи с событиями на Украине, сообщили в пресс-службе трибунала.

«Суд настоящим отказывает в рассмотрении жалобы. Поручает банку ВТБ нести собственные расходы и оплачивать понесенные Советом ЕС расходы. Поручает Европейской комиссии нести свои собственные расходы», – говорится в постановлении суда, передает ТАСС.

С 1 августа 2014 года Евросоюз ввел ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам – Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку.

Так санкции в отношении ВТБ ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является Россия, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% уставного капитала банка (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» – 92,23%), передает РИА «Новости».

