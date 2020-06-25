Иностранные эксперты будут наблюдать за голосованием по Конституции

У иностранных граждан есть возможность участвовать в наблюдении за общероссийским голосованием в качестве экспертов, заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

«Мы столкнулись с таким интересным фактом: закон о поправке к Конституции в переходных положениях не предусматривает присутствие иностранных наблюдателей за общероссийским голосованием. Однако в Общественную палату России поступило множество писем, просьб от граждан других государств», – сказала Михеева, передает РАПСИ.

По ее словам, ОП России рассмотрела возможность для иностранных граждан участвовать в ходе наблюдения за голосованием. «Иностранные граждане не имеют статуса общественного наблюдателя, поскольку это не предусмотрено законом. Мы их пригласили в качестве экспертов», – пояснила Михеева.

"Несколько десятков человек в дни голосования в России будут присутствовать в качестве экспертов. Это и депутаты парламентов разных стран, представители зарубежных политический партий, и в большей мере общественные деятели, ученые и журналисты из нескольких стран", - сказала она.

Михеева также сообщила об увеличении количества заявок от граждан на участие в общественном наблюдении за общероссийским голосованием по внесению изменений в Основной закон.

"На сегодняшний день мы имеем более 440 тыс. заявок - люди подали заявления о том, что они желают стать общественными наблюдателями. Многие уже приступили к работе", - сказала она на заседании, сообщает ТАСС.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал об открытии избирательных участков для проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию России и мерах по защите здоровья.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».

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