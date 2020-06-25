Трамп пригрозил введением пошлин на китайские морепродукты

Президент США Дональд Трамп поручил администрации рассмотреть возможность введения пошлин на китайские морепродукты, если Китай не будет закупать американских лобстеров, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме.

«Торговый представитель США должен с 15 августа ежемесячно предоставлять отчет, где должны содержаться сведения о прогрессе Китая в выполнении обязательств по закупкам морепродуктов, объеме ежемесячного экспорта лобстеров штатом Мэн и другими штатами в Китай», – приводит текст распоряжения ТАСС.

«В случае если торговый представитель определит, что Китай не выполняет свои обязательства по закупкам морепродуктов в рамках первой фазы соглашения, необходимо рассмотреть принятие всех соответствующих мер по введению ответных пошлин на морепродукты из Китая», – говорится в документе.

В начале июня Трамп пригрозил Китаю и ЕС введением пошлин в случае отказа отменить таможенные сборы на американских лобстеров, которых Китай согласился закупать в рамках первой фазы торговой сделки с США.

Во вторник в Белом доме заявили о намерении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем. Однако вскоре после этого президент США заверил в «полной сохранности» торговой сделки с Китаем, призвав власти КНР продолжать выполнять условия соглашения. В середине мая Трамп говорил, что «немного потерял вкус» к торговой сделке с Китаем.

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