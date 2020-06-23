Крым раскрыл ожидания от туристического потока

Крым с начала открытия полноценного курортного сезона рассчитывает принять от 1 до 1,5 млн туристов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона. В первый месяц работы туротрасли Крым могут принять от 1 до 1,5 млн туристов, все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме», – передает РИА «Новости» слова Волченко со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он также добавил, что со следующей недели сотрудники министерства начнут мониторинг всех средств размещения на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора.

«Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектам турпоказа, уборка за территориями населенных пунктов, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде – все это находится в ведении администраций и будет проверяться рейдами минкурортов РК и других заинтересованных ведомств», – отметил глава ведомства.

Напомним, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике. Россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.

На крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции предусмотрят принципы социального дистанцирования.

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