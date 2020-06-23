Путин призвал россиян продолжать бороться с коронавирусом и «дожать заразу»

Эпидемия коронавируса еще не закончилась, необходимо продолжать бороться с инфекцией, однако жизнь уже входит в привычный ритм, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, выразив уверенность в преодолении всех трудностей.

«Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. Понимаю, что это тоже непростой период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой – позитивный, деятельный, оптимистичный настрой», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

«Прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всех государств стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. Повторю, всем нам было непросто. Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что в тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества российского народа. «За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания», – пояснил президент.

«Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать», – заключил Путин.

Обращение президента к гражданам на фоне пандемии коронавируса длилось 51 минуту. Это самое продолжительное обращение главы государства за весь период эпидемии. С первым обращением Путин выступил 25 марта, оно длилось почти 17 минут. 28 апреля президент выступал перед россиянами почти 18 минут, передает ТАСС.

В обращении к нации президент заявил, что пандемия разделила время на до и после нее. Путин поблагодарил россиян за то, как достойно страна смогла ответить на «вызов колоссальной сложности».