Путин призвал россиян продолжать бороться с коронавирусом и «дожать заразу»

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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
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          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

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          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

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              Путин призвал россиян продолжать бороться с коронавирусом и «дожать заразу»

              23 июня 2020, 18:05

              Текст: Елизавета Булкина

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              Эпидемия коронавируса еще не закончилась, необходимо продолжать бороться с инфекцией, однако жизнь уже входит в привычный ритм, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, выразив уверенность в преодолении всех трудностей.

              «Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. Понимаю, что это тоже непростой период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой – позитивный, деятельный, оптимистичный настрой», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля. 

              «Прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всех государств стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. Повторю, всем нам было непросто. Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится», – подчеркнул Путин.

              Он отметил, что в тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества российского народа. «За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания», – пояснил президент.

              «Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать», – заключил Путин.

              Обращение президента к гражданам на фоне пандемии коронавируса длилось 51 минуту. Это самое продолжительное обращение главы государства за весь период эпидемии. С первым обращением Путин выступил 25 марта, оно длилось почти 17 минут. 28 апреля президент выступал перед россиянами почти 18 минут, передает ТАСС.

              В обращении к нации президент заявил, что пандемия разделила время на до и после нее. Путин поблагодарил россиян за то, как достойно страна смогла ответить на «вызов колоссальной сложности».


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