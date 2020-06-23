Набиуллина сравнила потери экономики от коронавируса в России и мире

Потери экономики России от пандемии коронавируса будут меньше, чем во многих других странах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, к сожалению, как и в других странах мира, но наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах, и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007-2009 годов», – передает ТАСС ее слова.

Напомним, в обзоре Министерства экономического развития «Картина деловой активности» говорилось, что в мае 2020 года российский ВВП сократился на 10,9% в годовом выражении.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад мировой экономики со времен Второй мировой войны. Ожидается снижение мировой экономики в 2020 году на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.