Помпео сравнил раскрытие секретных сведений Болтоном с делом Сноудена

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил мнение, что раскрытие секретных данных бывшим помощником американского президента Джоном Болтоном сравнимо с преданием огласке информации о методах работы спецслужб экс-сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом.

Помпео сообщил, что ознакомился с выдержками из книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая, как ожидается, увидит свет во вторник. По словам госсекретаря, в мемуарах «много лжи», а также содержится конфиденциальная информация, что «представляет угрозу и наносит ущерб США», передает ТАСС.

«Честно говоря, из-за того, что он раскрыл некоторые сведения, он подлежит непосредственной уголовной ответственности, – сказал Помпео в эфире телеканала Fox News. – Мы все видели, что бывает, когда люди допускают утечки секретных сведений, как Эдвард Сноуден. То, что сделал Джон Болтон, не отличается от этого».

При этом Помпео отметил, что американская администрация предоставляет министерству юстиции право решать, какие меры следует принять в отношении Болтона.

Кроме того, по словам Помпео, бывали случаи, когда и он сам, и американский лидер Дональд Трамп избегали участия Болтона в некоторых встречах, поскольку он якобы допускал утечки информации. «Были очень сложные ситуации, когда Джон Болтон думал, что он важнее, чем президент США и американский народ», – добавил госсекретарь.

В минувшую субботу суд в США разрешил публикацию книги, несмотря на возражения американских властей. Напомним, в книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

Напомним, в 2019 году власти США получили право на доходы от книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Личное дело».