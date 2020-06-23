Помпео сравнил раскрытие секретных сведений Болтоном с делом Сноудена

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 07:35  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Элита теряет веру в свою исключительность

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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    Самые неоднозначные памятники России

    Лукашенко пошел ва-банк

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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
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          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

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          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
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              Помпео сравнил раскрытие секретных сведений Болтоном с делом Сноудена

              23 июня 2020, 06:56

              Текст: Антон Никитин

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              Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил мнение, что раскрытие секретных данных бывшим помощником американского президента Джоном Болтоном сравнимо с преданием огласке информации о методах работы спецслужб экс-сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом.

              Помпео сообщил, что ознакомился с выдержками из книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая, как ожидается, увидит свет во вторник. По словам госсекретаря, в мемуарах «много лжи», а также содержится конфиденциальная информация, что «представляет угрозу и наносит ущерб США», передает ТАСС.

              «Честно говоря, из-за того, что он раскрыл некоторые сведения, он подлежит непосредственной уголовной ответственности, – сказал Помпео в эфире телеканала Fox News. – Мы все видели, что бывает, когда люди допускают утечки секретных сведений, как Эдвард Сноуден. То, что сделал Джон Болтон, не отличается от этого».

              При этом Помпео отметил, что американская администрация предоставляет министерству юстиции право решать, какие меры следует принять в отношении Болтона.

              Кроме того, по словам Помпео, бывали случаи, когда и он сам, и американский лидер Дональд Трамп избегали участия Болтона в некоторых встречах, поскольку он якобы допускал утечки информации. «Были очень сложные ситуации, когда Джон Болтон думал, что он важнее, чем президент США и американский народ», – добавил госсекретарь.

              В минувшую субботу суд в США разрешил публикацию книги, несмотря на возражения американских властей. Напомним, в книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как старый «ястреб» отомстил Трампу.

              Напомним, в 2019 году власти США получили право на доходы от книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Личное дело».


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