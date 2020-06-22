США отказались от требования об уходе России из Сирии

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22 июня, понедельник | Последнее обновление — 20:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На станции «Мирный» в Антарктиде в пожаре сгорели лаборатории
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Когда россияне смогут отдыхать за границей
Почему генерал Де Голль стал другом России
Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России
Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
Желающим получить российский трон нужно молча ждать
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Известность не наделяет дополнительными правами
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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Объявлены победители конкурса памятника врачам-борцам с COVID-19
Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любителиПодробности...
В России и мире прошла акция «Свеча памяти»
Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»Подробности...
Ливень затопил подземные переходы в Москве
На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в МосквеПодробности...
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