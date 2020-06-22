США отказались от требования об уходе России из Сирии

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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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              США отказались от требования об уходе России из Сирии

              22 июня 2020, 20:54

              Текст: Елизавета Булкина

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              Правительство США не добивается свертывания присутствия России в Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

              «Другой момент, характеризующий наш подход, заключается в том, что мы не требуем полной победы. Мы не говорим, что [президент Сирии Башар] Асад должен уйти. (...) Мы также не говорим, что уйти должны россияне», – передает его слова ТАСС.

              При этом Джеффри заявил, что власти США «предпочитали бы, чтобы россиян там [в Сирии] не было». «[Однако] частью нашей политики не является попытка добиться их [россиян] ухода оттуда [из Сирии]», – добавил дипломат.

              Что касается американских войск, то США пока не рассматривают вывод ВС из Сирии. «Президент [США Дональд Трамп ранее] (...) ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается», – отметил Джеффри.

              Дипломат уточнил, что американские войска остаются и на «северо-востоке» Сирии, в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией.

              Напомним, США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга.

              МИД России заявил, что американские санкции против Дамаска на деле бьют по обычным сирийцам.

              В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что американские санкции против Сирии не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе по борьбе с терроризмом.


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