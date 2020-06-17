МИД обвинил США в ударе «Актом Цезаря» по обычным сирийцам

Американские санкции против Дамаска в рамках «Акта Цезаря» на деле бьют по обычным сирийцам, заявил МИД России.

«Акт Цезаря», который на словах направлен на «защиту гражданского населения», на деле бьет по обычным сирийцам», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Подчеркивается, что Вашингтон отдает себе отчет в том, что односторонние санкции США «во многом спровоцировали девальвацию сирийской лиры и скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости».

«В результате тысячи простых сирийцев, по свидетельству представителей специализированных гуманитарных агентств ООН, оказались буквально на грани выживания», – заявляет МИД.

Указывается, что новые односторонние рестрикции блокируют ввоз в Сирию медикаментов, в том числе сырья для производства лекарств и анестетики.

Госсекретарь Майкл Помпео ранее заявил, то США вводят новые санкции против Сирии по «закону Цезаря».