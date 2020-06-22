В Европе решили не закрывать целые страны в случае второй волны коронавируса

Европейские страны имеют достаточный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы более эффективно и на локальном уровне противодействовать распространению COVID-19 во время второй волны пандемии, если она будет, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

«Если появятся новые очаги распространения [коронавируса], то в мире уже научились реагировать на подобные события. Мы знаем, что нужно делать, и мы будем реагировать. Я уже не думаю насчет уровня всей страны, но в любом случае со всем накопленным к настоящему моменту опытом мы сможем обезопасить регион за регионом, зону за зоной. В этом случае удар по экономике заметно меньше», – ответил он на вопрос о реакции властей в случае возникновения второй волны распространения коронавируса.

Бретон добавил, что возобновление массовых мероприятий, вызовет радость с точки зрения возвращения культурной жизни, однако чрезмерно ослаблять бдительность нельзя. Он напомнил, что Европа продолжает бороться с эпидемией и находится на стадии выхода из режима ограничений, передает ТАСС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия ожидает от всех государств Евросоюза, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня.

В Европе некоторые страны сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Однако, по словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что европейские страны не станут ослаблять борьбу с коронавирусом, и предостерегает их от поспешной отмены запретов.

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