Беспорядки произошли в Калифорнии после убийства полицейским латиноамериканца

Акции протеста переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в американском Комптоне штата Калифорния, где полицейские застрелили латиноамериканца Андреса Гуардадо, сообщает CNN.

Изначально демонстранты собрались в городе Гардина (штат Калифорния), чтобы вместе с членами семьи убитого 18-летнего подростка почтить его память и выразить возмущение действиями полиции. После акции они направились к офису шерифа округа Лос-Анджелес в соседнем Комптоне, где между протестующими и стражами порядка произошли столкновения, передает ТАСС.

Сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона собравшихся. По данным телекомпании CBS, в результате беспорядков задержаны шесть человек.

Гуардадо был застрелен в Гардине 18 июня сотрудником полиции. По словам властей, он был замечен с полуавтоматическим пистолетом в руках рядом с автомастерской. Заметив стражей порядка, Гуардадо начал убегать. Преследовавший латиноамериканца полицейский выстрелил в него шесть раз, от полученных ранений Гуардадо умер.

По данным CNN, убитый работал охранником в автомастерской, однако на нем не было униформы. Кроме того, согласно законам Калифорнии, возраст Гуардадо не позволял ему работать вооруженным охранником. Представители полиции округа Лос-Анджелес заявили, что пистолет молодого человека не был зарегистрирован. Полицейские не использовали нательные камеры, что усложняет расследование инцидента, отметила телекомпания.

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.