В Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин осудил акцию ЛГБТ-сообщества KyivPride в Киеве, в рамках которой сняли на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ.

«Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство – это идиотизм», – написал он в Facebook.

В воскресенье участники киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride использовали монумент «Родина-мать» в Киеве для своей акции. Они запустили дрон с радужным флагом. Дрон поднялся к монументу и завис так, чтобы создать впечатление, будто флаг прикрепили к мечу.