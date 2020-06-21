Врачи вылечили от коронавируса в Москве более тысячи пациентов

Столичные медики вылечили от коронавируса еще 1 007 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 тыс. 556», – передает ее слова ТАСС.

В России, по словам премьера Михаила Мишустина, темп прироста новых случаев коронавируса замедлился, эта тенденция характерна почти для всех регионов и дает основания для поэтапного выхода из ограничений.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса на территории России в пятницу составил 0,92, практически не изменившись за сутки; в Москве показатель опустился на 0,03 – до 0,77. В столице это минимум за неделю.