В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 32 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в городе – 3597 человек, передает ТАСС.

Накануне впервые с начала мая число скончавшихся оказалось менее 40 – 34 человека.

В понедельник сообщалось, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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