«Молодая Гвардия» поздравила врачей с профессиональным праздником

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили врачей с их профессиональным праздником: в Екатеринбурге открылся арт-объект «Спасибо врачам», а в других российских регионах прошли поздравительные акции.

Молодогвардейцы несколько дней подряд на улицах Екатеринбурга просили прохожих оставить свои пожелания для медиков на поздравительной открытке, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Порядка 200 таких открыток были переданы в медицинские учреждения вместе с цветами и сладкими наборами к чаю. Также активисты установили арт-объект «Спасибо врачам» возле стадиона, где будет проходить футбольный матч «Урал – Рубин». Каждый желающий сможет выразить слова благодарности врачам и медицинскому персоналу, необходимо будет просто написать свои пожелания на открытке и передать ее активисту. Во время работы арт-объекта будут дежурить в масках и перчатках волонтеры, они будут дезинфицировать и запечатывать послания в капсулы, а после вкладывать их в огромное красное сердце.

«В Екатеринбурге активисты «Молодой гвардии» сегодня установили 16-метровый арт-объект «Спасибо врачам», любой желающий может оставить свои пожелания медицинским работникам, а мы их передадим в больницы и поликлиники, где врачи и медсестры находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Сегодня не только в Екатеринбурге проходят акции – благодарности медикам за их работу, но и в других регионах России», - рассказал член координационного совета МГЕР, федеральный координатор по УФО Артем Николаев.

МГЕР планирует в ближайшее время в Перми выпустить номер печатного журнала «Спасибо врачам», по случаю дня медицинского работника. Содержание журнала будет включать в себя фотографии, слова благодарности, стихи, детские рисунки, скриншоты из социальных сетей со словами благодарностей. Весь тираж журнала активисты распространят по медицинским учреждениям.