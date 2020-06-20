Несколько улиц в Москве затопило из-за сильного ливня с грозой

В Москве прошел мощный ливень, в одном из районов выпал град размером с орех, в нескольких других частях города затопило дороги.

Жители района Чертаново сообщили, что поток прошел по улице и размыл дорогу, передает РЕН-ТВ.

Также одна из жительниц города запечатлела в ролике, как крупные градины падают на асфальт и припаркованные автомобили.

Также пользователи сообщают, что на Варшавском шоссе полностью затопило подземный переход.

В другом ролике затопило проспект Андропова, в ролике запечатлены работники дорожных служб, стоящие по пояс в воде.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости», что в столице за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

«По количеству осадков может выпасть от нуля до 30 миллиметров при норме 75», – пояснил специалист. По его словам, дожди закончатся только в первой половине ночи.

Также в субботу сообщалось, что от удара молнии в Коломенском пострадали два человека.