Лукашенко объяснил свои слова о том, что конституция Белоруссии «не под женщину»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил сделанное ранее заявление о том, что в республике конституция «не под женщину».

«Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста конституции. Что я имел в виду: что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Как отметил Лукашенко, если бы не было женщин, он не стал бы главой государства. Также он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

Напомним, в конце мая Лукашенко заявил, что белорусское общество пока «не созрело» для избрания президентом женщины, и он прогнозирует, что на выборах 2020 года победит мужчина. По его словам, белорусская конституция «не под женщину», так как по основному закону президент обладает сильной властью.

Ранее Лукашенко заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа. При этом он заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.

Напомним, 3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Позднее главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД