Скандальная судья Хахалева отказалась раскрывать доходы

Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах и имуществе за минувший год, следует из данных Краснодарского краевого суда.

Сведения о доходах судей были опубликованы на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией, передает РИА «Новости».

Из 138 судей, работающих в ведомстве, обнародовать информацию согласились только 84 человека. Остальные, в том числе Хахалева, предпочли скрыть данные о своем имуществе.

Напомним, в августе 2019 года судью Хахалеву отстранили от процессов.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. До этого, в сентябре того же года, Хахалева была понижена в статусе, ее вывели из руководства суда.

В 2017 году была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой, которая, как сообщалось, обошлась судье в 2 млн долларов. На мероприятии выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.

Позже появились сведения о якобы отсутствии у Хахалевой юридического образования, хотя Совет судей получил подтверждение подлинности диплома.