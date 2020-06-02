Коломойский потребовал возбудить дело против Порошенко

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Коломойский потребовал возбудить дело против Порошенко

                 2 июня 2020, 16:34
              Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Украинский олигарх Игорь Коломойский попросил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой по делу о национализации Приватбанка, сообщили СМИ.

              Поводом стала публикация аудиозаписи разговоров Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом и бывшим госсекретарем Джоном Керри, передает УНИАН.

              «Содержание разговоров Порошенко с Байденом… позволяет утверждать, что, будучи президентом Украины, он вступил в преступный сговор… с целью проведения незаконной национализации АО КБ «Приватбанк» и как следствие преступного завладения активами данного финансового учреждения», – говорится в заявлении Коломойского.

              Он считает, что запись разговора указывает на то, что Порошенко знал об инициативе МВФ национализировать Приватбанк в качестве одного из условий получения новых кредитов. Коломойский обвиняет экс-президента в том, что он организовал негативную медийную кампанию против Приватбанка, чтобы дестабилизировать его работу.

              «Порошенко П.А. … решил получить оперативный контроль над активами Банка и, в частности, компанией ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» с целью усиления своего политического влияния в государстве и создания положительного имиджа среди населения», – также говорится в заявлении.

              Также, утверждает Коломойский, Порошенко давил на правительство страны, НБУ для национализации банка. Сам процесс национализации он считает незаконным.

              Уголовное дело Порошенко просит открыть по статьям «Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации», «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем», «Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну» и «Злоупотребление властью или служебным положением» УК Украины.

              Напомним, ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и Керри. Байден там предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

              Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование.


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