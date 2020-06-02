Эксперт объяснил отказ ряда штатов исполнять указания Трампа об усмирении протестующих

«Решение Трампа использовать военную полицию лежит в области политики. Это своего рода обмен любезностями между федеральным центром и региональными властями, которые не желают сотрудничать с Белым домом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа развернуть войска против «жестоких толп бунтовщиков».

«С самого начала беспорядков Трамп предлагал властям штатов военную помощь в случае соответствующего запроса с их стороны, – сказал политолог-американист Малек Дудаков. – При этом речь шла о развертывании частей военной полиции и ФБР, а не о регулярных войсках. По американским законам, для применения армии внутри страны нужно выпустить специальный акт о восстаниях, на что Трамп пока идти не готов».

«При этом из местных властей практически никто не обратился за помощью к федеральному центру. Это связано с тем, что бунты и погромы происходят в основном в либеральных штатах, где никто не желает сотрудничать с Трампом. В Орегоне и Нью-Йорке власти пока держатся и стараются не просить помощи у президента», – пояснил собеседник.

«Схожая ситуация, кстати, наблюдается и со стороны лояльных Трампу регионов: например, во Флориде и Техасе. Объяснить это просто: если губернатор просит помощи – он, по сути, признается в собственном бессилии перед своими избирателями. Потому с беспорядками все стараются справляться, опираясь на внутренние силы», – добавил эксперт.

«Но в определенный момент стало понятно, что бездействие Белого дома в текущей ситуации выглядит как минимум странно. Поэтому Трамп решил откровенно навязывать военную помощь властям штатов», – продолжил Дудаков.

«В ответ на это либеральные политики заявили о силовых попытках задавить мирный протест, что приводит к нарушению гражданских прав и свобод. Потому, думаю, решение Трампа использовать военную полицию лежит скорее в области политики. Это своего рода обмен любезностями между федеральным центром и региональными властями», – предположил эксперт.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации, собеседник отметил, что уже минувшей ночью протесты пошли на спад. Основными центрами выступлений остаются штат Нью-Йорк и округ Колумбия, где полиция жестко разгоняет участников беспорядков.

«Миннесота тоже продолжает бунтовать. При этом во Флориде, Техасе и Колорадо ситуация уже заметно нормализуется. Думаю, еще два-три дня, и волна выступлений пойдет на спад. Возможно останутся локальные очаги в мегаполисах, где много протестующих, но, повторюсь, в целом мы видим постепенное снижение уличной активности», – заключил Дудаков.

Ранее президент США Трамп Дональд Трамп решил развернуть войска против «жестоких толп бунтовщиков». Он «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США «и быстро решит эту проблему», если «какой-то город или штат откажутся предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей».

Трамп также заявил о намерении защитить «замечательную столицу» США – «Вашингтон, округ Колумбия». Он «прямо сейчас направляет тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, мародерство, вандализм, нападения и беспричинное разрушение собственности».

В то же время мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

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