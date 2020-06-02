Онлайн-фестиваль «Большая перемена» объединил 7 млн школьников

В России состоялся всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена», приуроченный к Международному дню защиты детей.

16-часовая акция прошла на площадке сообщества конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте». Она объединила более 7 млн школьников всех возрастов и их родителей, все самые интересные образовательные проекты страны и крупные компании.

Президент Владимир Путин в Международный день защиты детей отметил активную деятельность участников конкурса «Большая перемена».

«Конкурс дал ребятам возможность включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны. И его «мотором» стали волонтеры. Почти 650 тыс. школьников изо всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами», – отметил президент.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, подводя итоги дня, отметил, что проведение фестиваля такого масштаба в онлайн-формате стало возможно благодаря новым навыкам дистанционного обучения, которым все научились во время периода самоизоляции.

«Карантин пройдет, и вирус мы победим, а способность работать на огромных расстояниях и слышать друг друга – это то, чему мы научились и то, что с нами останется», – отметил Кириенко.

По его словам, главная задача конкурса «Большая перемена» – создать условия для того, чтобы каждый школьник мог найти себя.

«Задача и государства, и родителей, и школы – помочь человеку с выбором. В отличие от традиционных экзаменов или олимпиад по узкой предметной области, в конкурсе участникам предоставляется полная свобода», – добавил он.

Кириенко напомнил о призах, которых ожидают победителей конкурса: 300 победителей-десятиклассников получат по одному млн рублей на оплату высшего образования, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или стартап.

Порядка 300 учеников 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 1200 финалистов получат путевки в «Артек», а лучшие школы получат по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей, причем решение, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами.

«Принцип конкурса «Большая перемена» – это свобода», – подчеркнул Кириенко.

Он также добавил, что число участников конкурса постоянно увеличивается, если днем в конкурсе было 650 тыс. участников, то к моменту завершения фестиваля – уже 672 тыс. Подать заявки школьники могут до 23 июня на сайте БольшаяПеремена.онлайн.

«Партнерами проекта выступают все крупнейшие российские компании – мировые лидеры: Роскосмос, Сбербанк, Росатом, Майл.ру.Груп. Поддерживая конкурс, они делают вклад в свое будущее, а значит, в будущее страны», – добавил первый заместитель руководителя администрации президента.

Более 500 офлайн мастер-классов было проведено для детей-сирот и ребят, которые остались без попечения взрослых.

Профессионалы своего дела научили юных россиян, как вести соцсети, рассказали о компьютерных технологиях, популярных профессиях, волонтерстве, дизайне и музыке.С помощью современных технологий для юных россиян провели виртуальные экскурсии по музеям, а также онлайн-игры. Этот день завершился для ребят онлайн-концертом, который прошел при участии шоу «Ночной контакт». Для ребят выступили звезды эстрады.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».