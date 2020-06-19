Нарышкин подчеркнул невозможность управлять миром из Вашингтона

На Западе ошибаются, считая, что миром можно управлять из Вашингтона, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, на ряда западных политиков есть подобные «неоправданные представления». Как считает Нарышкин, который является председателем Российского исторического общества, важнейший «урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Он напомнил об уроках Второй мировой войны и подчеркнул, что «многие молодые люди на Западе и в Восточной Европе считают, что США в одиночку одержали победу над Гитлером, освободив Европу». Нарышкин считает, что такое «невежество неслучайно», оно должно сформировать «впечатление о том, что все хорошее в прошлом и настоящем связано с одной страной» – США.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что возможность однополярного мира является иллюзией, которая появилась после крушения СССР.

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