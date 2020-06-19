Эксперт: Конституция отвечает интересам наших детей и внуков

Активное обсуждение предложенных поправок в Конституцию – на просторах нашего государства, в органах власти в общественных организациях, просто в общении между своими друзьями и коллегами – говорит о том, что Конституция отвечает интересам наших детей и внуков, заявил политолог, председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

«На любом этапе развития общества, а у нас как раз такой момент, надо присматривать базовый позиции, базовые тезисы, для нас, как и любого государства это Конституция. Я думаю те 20 лет анализа, практики, работы в государстве показали, что те поправки, которые мы сейчас широко обсуждаем в разных сообществах, на просторах нашего государства, в органах власти в общественных организациях, просто в общении между своими друзьями и коллегами, профессионалами или людьми заинтересованными в будущем наших детей и внуков, говорит о том, что это Конституция отвечает интересам наших детей и внуков», – отметил Беликов.

«Я понимаю, что более двухсот поправок это о нас, о каждом россиянине от Калининграда до Камчатки, от Таймыра до Дагестана. Поэтому очень важно, чтобы это был продукт общественного согласия, продукт общего анализа, это наша новая парадигма движения, к социальному государству, государству конституционному, правовому, то о чем мы всегда говорили и главное делали, все эти годы. В последние месяцы очень много разговоров о Конституции вообще и в профессиональном сообществе, и с родными близкими, и с простыми жителями. Я по-своему должностным положением много общаюсь и понимаю, что главное нет неравнодушных. Я понимаю, что Конституция – продукт такого коллективного осознания всего нашего пройденного пути», – подчеркнул политолог.

По его словам, мало осознать, важно закрепить этот документ, как базовый документ, документ, определяющий работу всех органов власти от федерального органа власти до местного самоуправления. «И, самое главное этот документ, который дает нам надежду на развитие нашего государства, на будущее наших детей и внуков и для меня это важно. У меня растут дети, родные и близкие, сотни людей, которых я считаю своими друзьями, с которыми работаю вместе. В подавляющем большинстве считают, что это правильно, это для каждого россиянина», – заключил Беликов.

В свою очередь журналист, медиатехнолог, генеральный директор ООО«Агентство Бизнес Новостей» Алексей Дементьев заявил, что поправки к Основному закону призваны обеспечить стабильность для страны, оказавшейся в ситуации кризиса.

«Считаю, что мы должны гарантировать всем беспристрастность медицинской помощи. Здоровье наших граждан – это инвестиция в будущее России. Поправка, которая дает возможность Владимиру Путину выдвигаться на пост президента, во-первых, это только право участвовать в выборах, а во-вторых, эта поправка призвана обеспечить стабильность для страны, оказавшейся в ситуации мирового кризиса», – написал Дементьев.

«Владимир Путин выступил как моральный лидер России, напомнив всему миру, что истинная цель здорового общества – бороться за каждую жизнь до конца, а не взвешивать на чашах весов экономические трудности и жизни людей», – подчеркнул эксперт.

Он привел в пример США, в которых при окончании полномочий президентского срока начались погромы и беспорядки. «Окончание срока полномочий лидеров стран всегда запускает протестные процессы и внутриэлитные конфликты», – напомнил Дементьев.

«В этом плане было бы очень опасно, чтобы российский президент стал, как это называется в Америке «хромой уткой» – уходящий президент, слабая фигура дающая возможность начать борьбу за «наследство». Владимир Путин сейчас выводит из-под удара страну и не дает возможность «раскачать лодку», – заключил он.

Депутат Законодательного собрания Петербурга, член комитета по законодательству и постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Алексей Цивилев отметил, что поправки потребуют изменений в десятки или даже сотни федеральных законов.

«Для меня, очевидно, данная Конституция потребует изменений в десятки, может быть в сотни федеральных законов, региональные законы, поэтому это очень важно – закон, который изменит условия жизни в нашей стране», – пояснил парламентарий.

Также он обратил внимание на уникальность в ситуации с поправками в Основной закон.

«Уникальность в том, что предложения по изменению Конституции вносили и как законодатели, так и юристы, и общественные организации. Была серьезная дискуссия по поводу того, как мы должны жить и что действительно должно войти в нашу Конституцию. Я бы эти изменения сравнил бы с автомобилем, он состоит из 1000 деталей. Но все эти детали делают так, что автомобиль работает и должен работать хорошо. Мы должны получить новый автомобиль суперсовременный, который поможет нашей стране двигаться вперед», – отметил депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

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