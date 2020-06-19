Многодетной семье из Архангельска передали подарки от Путина

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский вручил многодетной семье Кузнецовых из Коряжмы подарки, которые просил передать президент Владимир Путин.

«Передал по поручению президента России подарки семье Кузнецовых», – передает ТАСС сообщение Цыбульского со ссылкой на его страницеу в Instagram.

Уточняется, что среди подарков были спортивный и музыкальный инвентарь.

«Я знаю, что маты вам уже подарили, кимоно, о которых вы говорили, мы привезли. Скрипку привезли. Ну и все, что необходимо для занятий спортом», – добавил врио главы региона.

В прошлом году за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи, активную жизненную позицию Кузнецовы были награждены орденом «Родительская слава».

Напомним, в Международный день защиты детей российский лидер провел встречу в режиме видеоконференции с Александрой и Ольгой Кузнецовыми, которые воспитывают 11 детей. Они рассказали президенту об успехах детей в спорте и музыке, а также учебе – их ежегодно отмечаются грамотами за хорошую учебе. Старшие уже получают образование в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга и Архангельска. Путин пожелал семье Кузнецовых благополучия и спортивных достижений.

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