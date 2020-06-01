Эксперт: Поддержка семей с детьми в период пандемии показала приоритеты государственной политики

Ситуация с коронавирусом привела к необходимости быстрого введения пособий и выплат для семей с детьми. А поэтому можно говорить, что меры по поддержке семьи и защите детей, которые прописаны в поправках к Конституции, уже реализуются на практике. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Сергей Рыбальченко.

«Президент Владимир Путин в ежегодном послании определил сбережение и приумножение народа, как высший национальный приоритет. Это еще раз подчеркивает важность охраны материнства и детства и отвечает ожиданиям общества. Поэтому поправки к Конституции о семье и детях на протяжении всего периода пандемии получают высшие оценки в рейтингах социологических опросов. В значительной степени еще и потому, что среди антикризисных мер поддержка семей с детьми является реальным приоритетом», – заявил подчеркнул генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, зампредседатетеля комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

«Первые и основные меры поддержки, объявленные президентом в развитие инициатив, озвученных в послании, касались семей с детьми. Причем, сроки введения новых мер были сдвинуты на более ранние сроки. Раньше времени стали выплачиваться пособия на детей до 3-х лет, введены новые пособия для семей с детьми, которые в одночасье оказались малообеспеченными», – сказал он.

Что важно – без всякой бюрократии, без подсчетов доходов за прошлый год, подчеркнул член ОП. «Если ребенку нужна помощь здесь и сейчас, неважно, сколько его родители получали в прошлом. Затем была введена и вовсе беспрецедентная выплата – 10 000 рублей на каждого ребёнка от трех до 16 лет. Даже кредитные каникулы во многом направлены на молодые семьи с детьми, потому что они чаще всего и берут ипотеку, обустраивают свои квартиры», – отметил он.

«Универсальность в отношении принятых мер – одно из главных условий поддержки, помощь независимо от уровня доходов. Это необходимо, чтобы родителям в это непростое время не пришлось тратить время на сбор документов», - подчеркнул Рыбальченко.

Новые поправки фактически являются закреплением государственной политики программы «Десятилетия детства» в Основном законе, – подчеркнул собеседник. «Сейчас идет подготовка нового плана мероприятий в рамках «Десятилетия детства» до 2024 года. И реализация конституционных поправок в интересах детей и их семей должна найти отражение в нем, – напомнил Рыбальченко. – Среди приоритетов должны быть меры поддержки рождаемости, молодых и многодетных семей, беременных женщин, развитие инфраструктуры детства в том числе в малонаселенных пунктах. И, конечно, главная проблема – сокращение бедности, которая на 80-90% определяется детским фактором».

Подготовку очередного плана «Десятилетия детства» организует министерство просвещения, рассказал собеседник. «Осенью состоится общественное обсуждение этого проекта. В плане, в отличие от предыдущего, должен появиться новый раздел с приоритетными целями и задачами, которые действительно приведут к качественному изменению жизни семей с детьми. При этом цели десятилетия детства должны быть согласованы с целями майского указа», – сообщил Рыбальченко.

Собеседник также напомнил о той работе по защите и поддержке семей, которое ведет ведомство уполномоченного по правам ребенка при президенте. В частности, в докладе детского омбудсмена Анны Кузнецовой за 2019 год в одном из разделов предусмотрены меры, направленные на профилактику абортов, отметил Рыбальченко.

«Я поддерживаю эту деятельность и считаю ее очень важной, – указал эксперт. – Многие кризисные центры, в том числе и поддерживаемые Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви фиксируют рост обращений беременных женщин за помощью. Я думаю, что наша общественная задача правильно на это отреагировать и поддержать семьи, ожидающие ребенка, предупредить от принятия неправильных решений».

Ситуация пандемии поставила семьи, планирующие рождение ребенка, в особенно сложную ситуацию. «Мы в Общественной Палате подготовили предложения в разрабатываемый в правительстве Общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, предложили поддержать беременных женщин, распространить на них все меры, которые приняты в отношении детей в возрасте до 3 лет, а также многодетные семьи, поскольку их поддержка осуществляется на региональном уровне», – отметил Рыбальченко.

Улучшение демографической ситуации – это комплексный показатель успешности всей политики в интересах семьи и детей, подчеркнул собеседник. «Исправить ситуацию в стратегической перспективе мы можем только при масштабной и комплексной поддержке многодетных семей и создании условий для их благополучия, – указал Рыбальченко. – То, что президент России Владимир Путин обозначил высшим национальным приоритетом приумножение народа – это для нас большая тема, которая должна присутствовать во всех государственных решениях».

Напомним, ежегодно 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. В 2020 году в связи с распространением коронавируса Международный день защиты детей по всей России проходит в онлайн-формате.

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