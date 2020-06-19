Путин оценил прогноз урожая в 2020 году

Виды на урожай в России в 2020 году очень хорошие, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями пандемии коронавируса.

«Мы вчера с министром сельского хозяйства [Дмитрием Патрушевым] говорили об этом. Виды на урожай очень хорошие», – отметил глава государства.

Президент выразил особую благодарность работникам сельского хозяйства, которые в период распространения коронавируса обеспечили бесперебойные поставки продовольствия, «в сложных условиях выполнили необходимый объем весенних полевых работ, а значит, заложили основу для будущего урожая», передает ТАСС.

Также президент поблагодарил продавцов продуктовых магазинов. «Вы правильно вспомнили про продавцов. Действительно: женщины, мужчины работали, особенно в первое время – даже без средств индивидуальной защиты, каждый день были на своем посту. Кроме слов благодарности здесь нечего сказать», – сказал Путин в ответ на выступление члена совета директоров «Магнита» Александра Винокурова.



Президент сравнил работу российских магазинов во время начала распространения COVID-19 с тем, какая была ситуация в супермаркетах в Европе и США. «В разных странах по-разному процессы эти происходили. (...) Мы все-таки должны сосредоточиться на том, чего мы добились, а чего нам добиться пока не удалось», – подчеркнул Путин.

Между тем Путин заявил, что чувствует себя очень комфортно в среде рядовых людей.



«Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи», – сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин».

Ранее Путин заявил, что в период эпидемии коронавируса в России удалось не допустить резкого скачка цен, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам.

В пятницу сообщалось, что президенту Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.